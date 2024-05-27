За перший квартал в Україну завезли 86 000 легкових автомобілів на загальну заявлену вартість $1,1 млрд

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Держбюджет отримав 11,1 млрд грн за імпорт цих автомобілів.

Для порівняння, за перший квартал 2023 року в Україну було завезено 52 000 автомобілів (на 67% менше, ніж у I кварталі 2024 року) із заявленою вартістю понад $705,8 млн (на 61% менше) та до бюджету сплачено 7,4 млрд грн (на 49% менше).

Найбільше легкових автомобілів завезли з Німеччини - 17 100, США - 14 500 авто та Китаю - 9100 авто.

До п'ятірки також увійшли автомобілі з Японії - 8900 авто та Південної Кореї - 4400 авто.

Десятку лідерів серед країн, з яких найбільше завозили автомобілі в Україну, закривають: Словаччина - 4200 авто, Франція - 4100 авто, Мексика - 4000 авто, Велика Британія - 3700 авто та Чехія - 3700 авто.

У грошовому вираженні найбільший імпорт авто зі США - на $211,2 млн (до держбюджету було сплачено 2 млрд грн), Німеччини - $168,7 млн (2,1 млрд грн) Китаю - $138,2 млн (182,3 млн грн).



