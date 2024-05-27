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АНАЛІТИКА

На кожному підприємстві мобілізовано майже 10% співробітників, – Федерація роботодавців

13:23 27.05.2024 |

Економіка

 

На кожному нашому підприємстві - близько 10% мобілізованих співробітників, повідомив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

"У нас 8 тис. промислових компаній, і в кожній з них - близько 10% або більше ніж 10% на сьогодні мобілізованих", - сказав він на саміті Мінветеранів "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя" в Києві в понеділок.

Іллічов зазначив, що підприємства працюють над супроводженням мобілізованих людей з першого дня і до повернення їх як ветеранів.

За його словами, найбільш оптимальний варіант, коли людина повертається саме на своє робоче місце.

"Ми чітко розуміємо, що нині за дефіциту кадрів, ви всі розумієте ситуацію, найбільший кадровий резерв - це ветерани, які будуть повертатися", - констатував Іллічов.

У цьому контексті він наголосив, що важливо не лише зберегти робоче місце й адаптувати до нього ветерана, а й сформувати нові навички.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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