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У першому кварталі 2024 року в Україну імпортували майже 10,8 тис. вантажівок

11:57 27.05.2024 |

Економіка

 

Їхня загальна митна вартість становила $331,3 млн.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що із загальної кількості нових вантажівок було 4,8 тис., вживаних - близько 6 тис.

Найбільше вантажівок у цей період завезли з Польщі - майже 2,2 тис. авто.

Топ-5 країн постачальників вантажних авто:

* Польща - 2195 одиниць;
* Словаччина - 1492;
* Китай - 1039;
* Угорщина - 999;
* Німеччина - 949.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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