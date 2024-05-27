Для служби в армії звільнено вже 350 ув'язнених - Малюська

Україна звільнила з місць позбавлення волі вже близько 350 ув'язнених, які вирішили приєднатися до війська, повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю The New York Times.

Малюська заявив, що майже 350 ув'язнених уже було звільнено відповідно до нещодавно ухваленого закону, що дозволяє засудженим служити в армії в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення після закінчення служби.

За словами міністра, судова влада вже розглядає більшість із 4300 заяв, поданих на сьогодні засудженими.

Він прогнозує, що до армії можуть приєднатися близько 20 тисяч засуджених і тих, хто перебуває в СІЗО.

Малюська також уточнив, що особа, засуджена за одноразове вбивство, може бути звільнена, якщо тільки злочин не було скоєно за обтяжуючих обставин, таких як сексуальне насильство.