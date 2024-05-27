Міністерка фінансів США не бачить проблем в узгоджені більшого кредиту Україні під заставу російських активів

Міністерка фінансів США Джанет Єллен після зустрічі із представниками країн G7 на півночі Італії заявила, що не бачить проблем на шляху узгодження більшого кредиту для України, що буде забезпечений російськими замороженими активами.

Про це повідомляє Reuters.

На півночі Італії проходить зустріч міністрів фінансів країн G7. Глава Мінфіну США наполягала на тому, щоб її колеги на переговорах погодилися відкласти надходження від російських суверенних активів на суму близько 300 млрд дол, щоб підтримати більший кредит для України.

При цьому, під час зустрічі не було досягнуто жодних домовленостей.

В інтерв'ю агентству Reuters в кулуарах зустрічі міністрів фінансів G7 Єллен сказала, що не всі технічні деталі кредитної пропозиції мають бути опрацьовані цими вихідними.

"Я дуже сподіваюся, що ми зможемо, по суті, домовитися про те, що це концепція, яку ми зможемо доопрацювати протягом наступних кількох тижнів і представити лідерам на розгляд у червні", - сказала Єллен.

Нагадаємо:

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала керівників німецьких банків активізувати зусилля з дотримання санкцій проти Росії та припинити спроби обійти їх, щоб уникнути потенційних санкцій, які можуть перекрити доступ до долара.

Раніше повідомляли, що міністри фінансів "Групи семи" в Стрезі, на півночі Італії обговорять законність використання 270 млрд євро заморожених державних активів РФ як забезпечення надання Україні додаткового кредиту в розмірі 30 млрд євро.