Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни промвиробників в Україні у квітні 2024 р. зросли на 3,3% - Держстат

07:38 27.05.2024 |

Економіка

 

Ціни виробників промислової продукції України у квітні 2024 року зросли на 3,3%, тоді як у березні зафіксовано падіння цін на 9,1%, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Держстат уточнює, що в межах України у квітні до березня 2024 року ціни промвиробників зросли на 3,6%, у разі постачання за межі країни - на 0,9%.

Згідно з її даними, у річному вимірі (щодо аналогічного місяця минулого року) за підсумками квітня 2024 року ціни в промисловості зросли на 4,9%, за підсумками березня - лише на 0,2%.

За чотири місяці поточного року зростання цін промвиробників становило 5,7% до аналогічного періоду 2023 року.

За даними статвідомства, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів у квітні порівняно з попереднім місяцем 2024 року продукція здешевшала на 0,3%. Зниження цін у видобутку кам'яного вугілля становило 1,9%, у видобутку сирої нафти та природного газу - 0,4%, тоді як ціни у видобутку металевих руд зросли на 2%.

Ціни зросли при постачанні електроенергії та газу - на 6,8%, у виробництві енергії - на 5,4%, виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - на 1,5%, хімічної продукції - на 1,1%, металургії - на 1%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 0,9%, електроустаткування - на 0,8%, фармпродукції - на 0,7%, у харчовій промисловості - на 0,4%, машинобудуванні - на 0,3%, текстильному виробництві - на 0,2%.

Водночас ціни знизилися у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки - на 5,1%.

Повна версія публікується в економічних випусках агентства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,1153
  0,1948
 0,49
EUR
 1
 43,4910
  0,1773
 0,41

Курс обміну валют на 24.05.24, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7750  0,14 0,34 40,2992  0,15 0,36
EUR 42,9769  0,08 0,18 43,7704  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на 24.05.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0500  0,18 0,46 40,0650  0,16 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес