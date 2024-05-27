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Ціни промвиробників в Україні у квітні 2024 р. зросли на 3,3% - Держстат
07:38 27.05.2024 |
Ціни виробників промислової продукції України у квітні 2024 року зросли на 3,3%, тоді як у березні зафіксовано падіння цін на 9,1%, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Держстат уточнює, що в межах України у квітні до березня 2024 року ціни промвиробників зросли на 3,6%, у разі постачання за межі країни - на 0,9%.
Згідно з її даними, у річному вимірі (щодо аналогічного місяця минулого року) за підсумками квітня 2024 року ціни в промисловості зросли на 4,9%, за підсумками березня - лише на 0,2%.
За чотири місяці поточного року зростання цін промвиробників становило 5,7% до аналогічного періоду 2023 року.
За даними статвідомства, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів у квітні порівняно з попереднім місяцем 2024 року продукція здешевшала на 0,3%. Зниження цін у видобутку кам'яного вугілля становило 1,9%, у видобутку сирої нафти та природного газу - 0,4%, тоді як ціни у видобутку металевих руд зросли на 2%.
Ціни зросли при постачанні електроенергії та газу - на 6,8%, у виробництві енергії - на 5,4%, виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - на 1,5%, хімічної продукції - на 1,1%, металургії - на 1%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 0,9%, електроустаткування - на 0,8%, фармпродукції - на 0,7%, у харчовій промисловості - на 0,4%, машинобудуванні - на 0,3%, текстильному виробництві - на 0,2%.
Водночас ціни знизилися у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки - на 5,1%.
Повна версія публікується в економічних випусках агентства.
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