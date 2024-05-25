Уряд запровадив нові правила обліку сумнівних боргів для держпідприємств

Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка покращує методи обліку сумнівних боргів підприємствами державного сектору.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Нові правила передбачають, що Міністерство фінансів буде контролювати, як підприємства державного сектору, які є природними монополіями або мають чистий прибуток понад 50 мільйонів гривень, визначають суму резерву для покриття можливих збитків від непогашених боргів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, це стосується: методів розрахунку величини резерву сумнівних боргів та способу визначення коефіцієнта сумнівності, який показує, наскільки ймовірним є неповернення боргів.

У Мінфіні вважають, що це рішення допоможе підприємствам державного сектору краще планувати свої фінанси і зменшити ризики для державного бюджету.

Як повідомлялося, у 2023 році в Україні налічувалося 1736 непрацюючих держпідприємств.