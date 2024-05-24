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АНАЛІТИКА

Уряд запустив аудит системи блокування податкових накладних

22:35 24.05.2024 |

Економіка

 

Кабмін доручив Міністерству фінансів, Держаудитслужбі та Державній податковій службі протягом 6 місяців провести аудит системи блокування податкових накладних.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мелньичук.

"Доручено... Міністерству фінансів разом з Державною аудиторською службою та Державною податковою службою провести протягом 6 місяців аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування...", - написав Мельничук.

Зазначається, що аудит стосуватиметься періоду 2021-2023 років- він передбачений рішенням РНБО від 23 січня 2024 року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що 40,35% активного бізнесу стикалися з блокуванням податкових накладних через зміни, які уряд вніс у постанову про систему моніторингу оцінки ризиків (СМКОР) у жовтні 2022 року.
За матеріалами: Економічна правда
 

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