Кабмін зареєстрував новий індустріальний парк

Кабмін включив індустріальний парк "Р-33" в Одеській області до Реєстру індустріальних парків.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 24 травня 2024 року. "Р-33", створення якого ініціювала Куяльницька сільська рада, став вже 79 парком у реєстрі.

Концепція індустріального парку "Р-33" передбачає формування на площі 10 га промислового кластера із металообробки та виготовлення металевих виробів. Це дозволить створити близько 500 нових робочих міць. На території парку зможуть працювати підприємства в галузях:

- виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування;

- виробництва електричного устаткування;

- харчової переробної та легкої промисловості;

- виробництва інших транспортних засобів;

- ремонту і монтажу машин і устаткування та ін.

У Міністерстві нагадали, що в державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень.