Кабмін встановив для вітчизняних виробників боєприпасів рівень дохідності розміром до 25% від їхньої собівартості - Шмигаль

Кабінет Міністрів встановив для вітчизняних виробників боєприпасів рівень дохідності розміром до 25% від їхньої собівартості, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"За останні два роки ми суттєво наростили виготовлення власної зброї. Серед найуспішніших кейсів - революція у сфері виробництва різних типів дронів. Одним із чинників успіху стало залучення приватних виробників. Ми встановили для них норму рентабельності на рівні 25%, і в підсумку виробництво дронів у нас за рік зросло в 100 разів. Тепер цей успішний кейс із дронами масштабуємо на виготовлення боєприпасів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, Кабмін затвердив постанову, що встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень дохідності розміром до 25% від їхньої собівартості.

"Це дасть змогу виробникам розширити та модернізувати свої лінії. Водночас очікуємо побачити нові компанії та нові інвестиції", - наголосив він.