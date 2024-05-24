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АНАЛІТИКА

Кабмін встановив для вітчизняних виробників боєприпасів рівень дохідності розміром до 25% від їхньої собівартості - Шмигаль

16:13 24.05.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів встановив для вітчизняних виробників боєприпасів рівень дохідності розміром до 25% від їхньої собівартості, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"За останні два роки ми суттєво наростили виготовлення власної зброї. Серед найуспішніших кейсів - революція у сфері виробництва різних типів дронів. Одним із чинників успіху стало залучення приватних виробників. Ми встановили для них норму рентабельності на рівні 25%, і в підсумку виробництво дронів у нас за рік зросло в 100 разів. Тепер цей успішний кейс із дронами масштабуємо на виготовлення боєприпасів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, Кабмін затвердив постанову, що встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень дохідності розміром до 25% від їхньої собівартості.

"Це дасть змогу виробникам розширити та модернізувати свої лінії. Водночас очікуємо побачити нові компанії та нові інвестиції", - наголосив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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