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АНАЛІТИКА

На оборону з бюджету за чотири місяці спрямували ₴554,7 мільярда - Мінфін

15:54 24.05.2024 |

Економіка

 

За січень - квітень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 554,7 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

"Так, за січень-квітень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 554,7 млрд гривень або 58,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У квітні - 146,6 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці кошти були спрямовані на: грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, медичне забезпечення тощо.

Як повідомлялося, за 2023 рік видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1 843,8 млрд грн.
 

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