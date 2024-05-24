Уряд України узгодив наступні кроки з місією МВФ

Уряд України синхронізував із місією Міжнародного валютного фонду подальші спільні кроки з відновлення економічного зростання та проведення реформ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Під час зустрічі ми обговорили низку ключових напрямків діяльності, які зараз реалізує уряд - відновлення та децентралізація енергетики, що є для нас пріоритетом номер один, а також локалізацію виробництва військової продукції, збільшення виробництва аграрної продукції та переробки, розширення експортних можливостей, а також підтримку деокупованих територій. Ми прагнемо стимулювати відновлення України, а фахова експертиза місії МВФ допомагає знайти потрібні рішення», - розповіла перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію урядової програми дій на 2024 рік, яка охоплює 11 ключових пріоритетних напрямків розвитку економіки та ратифікацію угоди між Україною та ЄС щодо чотирирічної програми фінансування Ukraine Facility на суму 50 млрд євро.

«Цього тижня ми підписали Рамкову угоду щодо фінансування з боку Європейського Союзу в рамках реалізації Ukraine Facility. Зараз її потрібно прийняти в Раді. Ми очікуємо, що це станеться на наступному тижні. Тоді до бюджету надійде 1,89 млрд євро. І це важливо, адже деякі маяки програми Ukraine Facility збігаються з маяками програми співпраці з МВФ», - сказала Свириденко.

Наступною темою для обговорення стало створення Стратегічної інвестиційної ради, яка має сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність та напрацювати пропозиції для вдосконалення вітчизняного законодавства.

Локалізація виробництва військової продукції також стала важливою темою для обговорення під час зустрічі. Адже на сьогодні Україна виробляє все більше зброї, але спроможностей бюджету на її закупівлю не завжди вистачає. Тому обговорювались можливості для закупівель саме озброєння українського виробництва за кошти міжнародних партнерів. Така співпраця може додатково збільшити український ВВП на 2-3%.

Як повідомлялось, Команда Міжнародного Валютного Фонду на чолі з головою Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочала 23 травня, зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами.