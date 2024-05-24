Фінансові новини
- |
- 24.05.24
- |
- 01:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна розраховує на три транші МВФ на $4,5 млрд у 2024 році — Мінфін
23:53 23.05.2024 |
Виконання Україною умов за програмою МВФ Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) відкриває можливість отримання трьох траншів на загальну суму $4,5 млрд у 2024 році. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на результати зустрічі делегації МВФ, яка прибула до Києва, та керівництва міністерства.
На 2024 рік програмою EFF передбачено $5,4 млрд бюджетної допомоги Україні, з яких уже надійшло близько $880 млн у результаті успішного третього перегляду програми у березні 2024 року.
На 2024 рік заплановано ще три перегляди програми EFF.
З початку дії програми Україна виконала 21 структурний маяк МВФ, 14 з яких стосуються фіскальної політики та фінансового сектора. Зокрема, вони включають законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики та управління державним боргом.
Загальний обсяг програми EFF на 2023-2027 роки становить $15,6 млрд. EFF є частиною пакета міжнародної підтримки України, що становить близько $122 млрд, уточнюють у Мінфіні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко везе на фронт 2 тисячі денних та нічних FPV-дронів і «Мавіків»
|США готують новий пакет допомоги для ЗСУ на $275 млн, до нього увійдуть боєприпаси для артилерії та реактивні системи HIMARS
|Forbes: Мінфін готує законопроєкт про підвищення військового збору і ПДВ
|Колишній заступник керівника ОП Смирнов отримав підозру від НАБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна розраховує на три транші МВФ на $4,5 млрд у 2024 році — Мінфін
|Рада має намір розвантажити Київський міський окружний адміністративний суд від накопичених судових справ
|ВР хоче вдосконалити судовий контроль за виконанням рішень судів
|Рада має намір дати можливість засудженим працювати на підставі цивільно-правових договорів
|Рада має намір дозволити банкам розкривати банківську таємницю на запити Мін'юсту і нотаріусів
|Зеленський: Україна та Норвегія фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди
Бізнес
|Китай навчає ШІ філософії Сі Цзіньпіна та вимагає від розробників узгодженості моделей з «лінією партії»
|Volkswagen ID.Code дебютував як концепт майбутнього
|Microsoft додає нову функцію штучного інтелекту до буфера обміну у Windows 11
|Штучний інтелект прискорить зростання світового ВВП
|Microsoft оголосила про наступне покоління комп’ютерів Copilot+ для штучного інтелекту
|Microsoft показала нові ноутбуки Surface Laptop із процесорами Snapdragon X
|Вчені створили смолу для 3D-друку очних лінз – це дозволить створювати доступніші індивідуальні інтраокулярні лінзи