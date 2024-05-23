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Середня зарплата в Україні за рік зросла на 2 тисячі гривень: дані ПФУ
15:37 23.05.2024 |
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року, який обліковується для розрахунку пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.
За даними ПФУ, середня зарплата склала:
* січень - 14 974,56 гривень
* лютий - 15 267,60 гривень
* березень - 15 433,98 гривень
Таким чином, у порівнянні з березнем 2023 року середня зарплата зросла на 15,0% (на 2 010,70 гривень). Офіційний рівень інфляції за рік становив 3,2%.
Слід зазначити, що дані ПФУ про зарплату для пенсії відрізняється від інформації Держстату про середню зарплату штатних працівників. За даними ПФУ, середня зарплата склала 14 308,46 гривень. За даними Держстату, зарплата у четвертому кварталі 2023 року досягла 19 231 гривень.
Держстат поки не оприлюднив дані в цілому за 2023 рік та за перший квартал 2024 року.
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