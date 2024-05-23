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Криза кадрів. Що відбувається на ринку праці в Україні
13:48 23.05.2024 |
Український ринок праці переживає "кадровий голод" від початку широкомасштабної війни. Впродовж останніх двох років звичним явищем стала низька конкуренція серед шукачів при тому, що кількість вакансій тільки зростає.
РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про ситуацію з дефіцитом кадрів та якої роботи наразі найбільше на ринку праці.
Більше ніж до війни. Кількість вакансій побила рекорд
Пропозицій роботи в Україні стає все більше, а от конкуренція на вакансії залишається на низькому рівні.
Великі портали пошуку роботи звітують про рекордну кількість вакансій на ринку праці цієї весни, яка навіть перевищила довоєнні показники.
* лише за минулий місяць на Work.ua розмістили 111 тис. пропозицій роботи (минулий рекорд був у вересні 2023 - 106 тис. вакансій).
* до повномасштабної війни на порталі robota.ua на місяць розміщали 90 тис. вакансій (дані за січень 2022), тоді як у березні цього року показник сягнув 102 тис. вакансій.
Ця статистика свідчить про відновлення бізнесів. Наразі ринок праці у 14 регіонах пропонує більше вакансій, ніж у лютому 2022.
Найбільше роботи у квітні 2024 з'явилося у Рівненській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій, Житомирській областях. Кількість пропозицій від роботодавців також зросла на 7-9% в Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях.
Водночас кількість шукачів роботи майже не змінюється. На Work.ua у квітні розмістило свої резюме 320,6 тис. людей - майже той самий показник був і минулого місяця. Але через збільшення вакансій, конкуренція продовжила падати.
Кого шукають та які зарплати пропонують роботодавці
У період з січня по квітень 2024 року у Державній службі зайнятості (ДСЗ) найбільша кількість пропозицій роботи була за вакансіями продавця, водія, менеджера з продажу.
За підсумками минулого місяця найбільшу кількість вакансій на Work.ua пропонували у сфері обслуговування.
Також зросла кількість пропозицій роботи у готельно-ресторанному бізнесі, туризмі. У цій галузі більш затребуваними стали посудомийники, покоївки, офіціанти, бармени та бариста, адміністратори ресторану чи готелю.
ТОП-5 галузей ринку праці з найбільшою кількістю вакансій на Work.ua виглядає так:
* Сфера обслуговування - 20 427 вакансій
* Робочі спеціальності, виробництво - 18 996
* Продаж, закупівля - 14 435
* Роздрібна торгівля - 13 352
* Готельно-ресторанний бізнес, туризм - 11 556
При цьому побільшало вакансій, за якими роботодавці готові брати ветеранів, людей без досвіду, пенсіонерів, студентів і людей з інвалідністю.
А от найбільша конкуренція зберігається у сфері IT, де на одну вакансію претендують до 100 шукачів.
Щодо рівня зарплат, першість залишається за айтівціями та топменеджерами. Водночас у сферах з найбільшою кількістю вакансій роботодавці вказують такі середні зарплати: сфера обслуговування - 18 тис. грн; робочі спеціальності, виробництво - 20,5 тис. грн; продаж, закупівля - 26,5 тис. грн; роздрібна торгівля - 16,7 тис. грн; готельно-ресторанний бізнес, туризм - 18,5 тис. грн.
Чому виник кадровий дефіцит
Повномасштабне вторгнення РФ призвело до кризової ситуації на ринку праці через міграцію громадян, мобілізацію чоловіків до лав Сил оборони України. Зокрема, виник значний дефіцит кваліфікованих кадрів та представників робітничих професій. Кадровий голод зберігається й досі.
Серед опитаних robota.ua понад 600 компаній 75,1% постали перед труднощами в наймі персоналу саме через дефіцит кваліфікованих кадрів.
За даними ДСЗ, у 2023 році 37,5% роботодавців мали проблеми з наймом. З них 26,7% зазначили посилення кадрового дефіциту, 25,5% - мобілізацію (зокрема, небажання чоловіків оформлюватися на роботу офіційно), 17,8% - недостатню кваліфікацію претендентів.
Статистичні дані Держслужби зайнятості на 1 травня 2024 ілюструють нестачу представників робітничих професій та спеціальностей, що вимагають вузьких навичок:
* слюсар-сантехнік (розміщено 423 вакансії на 193 шукачі);
* електромонтер з ремонту та обслуговування устаткування (708 вакансій/ 308 шукачів);
* монтер колії (210 вакансій/ 77 шукачів);
* гірник з ремонту гірничих виробок (50 вакансій/ 6 шукачів);
* електрогазозварник (536 вакансій/ 401 шукач);
* слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (216 вакансій/ 65 шукачів);
* машиніст екскаватора (177 вакансій/ 57 шукачів);
* лікар загальної практики - сімейний лікар (210 вакансій/ 11 шукачів);
* лікар-педіатр (96 вакансій/ 28 шукачів);
* фармацевт (340 вакансій/ 277 шукачів).
Щоб подолати кадрову кризу, роботодавці вдаються до різних методів.
У дослідженні порталу robota.ua зазначається, що 53,5% компаній впроваджують перекваліфікацію співробітників і перерозподіл обовʼязків у колективі, 32,6% - програми для молодих фахівців, 23,9% - автоматизацію процесів, 16% - аутсорсинг, 8,8% - програми для людей літнього віку, 3,6% - наймання фахівців з інших країн.
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