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Бізнес закликає владу дозволити компаніям самостійно визначати критично важливих співробітників
12:03 23.05.2024 |
Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликає владу дозволити компаніям самостійно визначати критично важливих співробітників для продовження ефективної роботи бізнесу.
Про це йдеться у заяві ЄБА.
Зазначається, що бізнес цінує щоденну роботу військових на фронті, але також просить владу допомогти зробити й економіку сильнішою - "зробивши мобілізацію більш прогнозованою".
"І в цьому ключі питання економічного бронювання виглядає як інструмент, який вартує того, щоб бути розглянутим. На думку бізнесу ЄБА, визначення безпосередньо самим бізнесом тих співробітників, які є критичними для продовження ефективної діяльності підприємства в умовах війни допоможе сповільнити велику хвилю проблеми кадрів, яка щомісяця все більше накриває бізнес, що працює в Україні. Більше того, допоможе бізнесу продовжити роботи в непростих воєнних реаліях", - наголошують у заяві.
Як пояснили у ЄБА, кадрове питання та питання пошуку людей є головними проблемами, з якими стикаються підприємці по всій Україні. І однією з причин цього є мобілізація.
"Безумовно, додаються ще міграція та інші фактори. Проте, коли мають місце такі ситуації як мобілізація співробітника, який є критичним для бізнес-моделі підприємства, це не лише ускладнює роботу компанії (а, відповідно, сповільнює і ріст економіки), але і наближає таке підприємство до закриття", - констатує бізнес-асоціація.
Зазначається, що такими діями держава не дозволяє компанії працювати далі, бо оперативно замінити в цих умовах критичних для функціонування бізнесу фахівців практично неможливо.
Як повідомлялося, Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників ІТ-компаніям та операторам зв'язку.
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