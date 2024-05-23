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Розрив зростає: в бюджеті України не вистачає $5 млрд на зброю – Марченко
11:47 23.05.2024 |
У держбюджеті утворився розрив на суму $5 млрд, необхідних на закупівлю зброї через те, що останні пів року допомога Заходу була мінімальною. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Громадському радіо.
Марченко повідомив, що за останні пів року Україна мінімально отримувала допомоги від партнерів у військовій частині, що спричинило додаткове навантаження на бюджет в частині додаткових видатків військового характеру. Зараз це перекривається, переміщуються видатки кінця року на необхідну закупівлю зброї, замовлення снарядів і інші речі, які зараз необхідні.
"На даний момент, я думаю, що можна говорити про цифру близько $5 млрд. Я оперую такою цифрою в доларах, тому що мені простіше пояснювати цей геп для наших партнерів. Це формований геп на даний момент, і ми думаємо, яким чином його будемо перекривати вже найближчим часом", - сказав він.
За його словами, питання досить актуальне, оскільки є певні зобов'язання перед партнерами, є програма Міжнародного валютного фонду.
"Але ці видатки передбачають інший набір дій інструментів, ніж, наприклад, пошук коштів партнерів. Тобто ці видатки ми маємо перекривати самостійно, і вони досить великі. Тобто питання залишається, але є у нас план", - сказав він.
Міністр нагадав, що найближчими тижнями буде місія МВФ. "Нам потрібно успішно пройти четвертий перегляд програми. Ми зробили всі кроки для того, щоб він був успішним. А далі будемо спілкувати з нашими партнерами, шукати способи і рішення", - додав Марченко.
За його словами, після того, як розблокували пакет американської допомоги, в теорії покриті видатки соціально-гуманітарного напрямку.
"Але практично у нас є велика фіскальна проблема, або, скажімо так, не вирішене питання щодо видатків військового характеру, так званих мілітарних видатків", - сказав він.
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