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Виробництво сталі в Україні зросло з початку року на 33%
09:49 23.05.2024 |
Металургійні підприємства країн світу за січень-квітень 2024 року виплавили 625,37 млн тонн сталі, що на 0,89% нижче показника січня-квітня минулого року (631,01 млн тонн).
Про це йдеться в даних Worldsteel, передає "Укрметалургпром".
Лідером рейтингу став Китай, який виробив 343,67 млн тонн сталі, що на 3% нижче за показник аналогічного періоду 2023 року. (354,30 млн тонн). Частка Китаю у світовому виробництві сталі становить 54,95%.
Україна з результатом 2,4 млн тонн, або 132,76% відносно січня-квітня 2023 року, піднялася з 23 на 22 місце серед 71 країни-виробника сталі.
Світове виробництво чавуна за цей період опустилося 2,43% порівняно з аналогічним часом минулого року (472,02 млн тонн). Так, цьогоріч було вироблено 460,57 млн тонн.
Перше місце тут також належить Китаю, металурги якого в січні-квітні 2024 року виплавили 284,99 млн тонн чавуну, що на 4,3% нижче показника січня-квітня минулого року (297,8 млн тонн). Частка китайського чавуну в світовому виробництві за чотири місяці цього року становить 61,9%.
Україна з результатом 2,19 млн тонн, або 125,1% відносно січня-квітня 2023 року, залишилася на 15 позиції серед 40 країн-виробників чавуну.
Раніше повідомлялося, що впродовж першого кварталу 2024 року українські металургійні підприємства виробили в середньому на третину більше продукції, ніж за перші три місяці минулого року.
Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association) - некомерційна організація виробників сталі зі штаб-квартирою в Брюсселі. До организації входить понад 160 членів, серед яких чорно-металургійні компанії (в тому числі 9 із 10 найбільших у світі), національні й регіональні металургійні союзи та дослідницькі інститути в галузі чорної металургії.
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