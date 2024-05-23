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Кількість резидентів у «Дія.City» досягла однієї тисячі компаній
09:44 23.05.2024 |
Перша тисяча компаній стала резидентами у "Дія.City".
Про це повідомила керівниця проєктного офісу Дія.City Наталя Денікеєва.
"Для нас Дія.City це вже давно не про низькі податки. Це про системну підтримку ІТ-індустрії, синергію держави та бізнесу. Це про вибір України йти шляхом успішних високотехнологічних країн", - написала вона.
Денікеєва додала, що команда продовжить працювати і надалі, щоб "резидентство у Дія.City для ІТ-компаній було базою".
"Звісно, наша мрія - щоб резидентство у Дія.City для ІТ-компаній було базою. А на український ринок заходили потужні світові гравці. Ми продовжуємо над цим працювати і робимо це тепер вже разом з нашими резидентами, що стали амбасадорами Дія.City", - зазначила керівниці проєктного офісу.
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