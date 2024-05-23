Державний оператор тилу впровадить систему SAP Ariba для закупівель для ЗСУ

Державний оператор тилу уклав меморандум з міжнародною мережею фірм-членів KPMG для подальшої консолідації зусиль у напрямку розгортання системи SAP Ariba. Ця система використовуватиметься як доповнення до Prozorro.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Державного оператора тилу.

«Шляхом впровадження набору функціоналів системи SAP Ariba, ми зможемо покращити частину процесів, що наявні в ДОТ. Система використовуватиметься як доповнення до системи Prozorro. Очікується, що використання системи дозволить залучити нові компанії до тендерів ДОТ», - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДОТ, SAP Ariba дозволить Державному оператору тилу забезпечувати ефективність процесів підготовки до закупівель та їх проведення. «У тому числі ми очікуємо покращити процеси управління постачальниками, проведення аналізу ринку та отримати можливість використовувати майданчик SAP Ariba для закупівель у тих випадках, коли це доцільно. Функціонал системи зможе полегшити менеджмент контрактів та спростити деякі процеси категорійного менеджменту», - повідомила пресслужба Державного оператора тилу.

У рамках міжнародної підтримки урядом Німеччини передбачено передачу ліцензій до системи SAP Ariba в межах угоди з Міністерством оборони України.

Запровадження SAP Ariba забезпечить Державному оператору тилу якіснішу співпрацю з постачальниками та надасть можливість ефективніше керувати процесами закупівель. В уряді переконані, що подальша плідна співпраця з KPMG дозволить підвищити якість закупівельних процесів у ДОТ.

Як повідомлялося, платформа SAP Ariba - це закупівельний інструмент, який має широкий функціонал. Приміром, він дозволяє конфігурувати аукціони, має модуль управління контрактами, базу перевірених постачальників, системи трекінгу та аналізу тощо.