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В Україні націоналізують шість заводів російської корпорації, яка працює на військову промисловість РФ

13:54 22.05.2024 |

Економіка

 

До суду заявлено позов про націоналізацію шести підприємств корпорації «Група Поліпластик», співвласниками яких є росіяни, що постачають полімери до підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора Міністерством юстиції України подано позов до Вищого антикорупційного суду про застосування до співвласників російської корпорації «Група Поліпластик» санкції - стягнення в дохід держави активів. Йдеться про шість українських підприємств, серед яких два трубних заводи.

В ОГП зазначили, що російська корпорація - це великий промисловий конгломерат, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів, які мають широке коло застосування.

«Власники цієї корпорації підтримують загарбницьку політику держави-агресора. Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь у розробці композитного матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони РФ. Здійснюють постачання полімерів до підприємств військово-промислового комплексу РФ», - наголосили в ОГП.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ, за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ (ст. 110-2 Кримінального кодексу України).
 

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