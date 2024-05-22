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Відновлення економіки України сповільнилось після російських ударів по енергетиці

10:50 22.05.2024 |

Економіка

 

Темпи зростання реального внутрішнього валового продукту (ВВП) України у квітні сповільнились. За оцінкою Міністерства економіки, минулого місяця зростання було на рівні 4,3% +/- 1 в.п.

Це більше, ніж у січні (3,5%) чи лютому (3,9%), але менше, ніж у березні (4,6%).

Загалом за січень-квітень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,4% +/- 1%.

Міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, що на темпи зростання ВВП у квітні негативно вплинули високі безпекові ризики, масові обстріли електростанцій, а також сильний дефіцит кваліфікованих кадрів.

Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким через технологічні особливості виробничих процесів майже неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела постачання електроенергії.

Відновлення ВВП підтримується рекордними обсягами експорту товарів, збільшення попиту на послуги будівництва завдяки відновленню інфраструктури, поліпшенням ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності.

Завдяки стабільній роботі морського коридору спостерігається пожвавлення у металургії й видобуванні металевих руд, а також у залізничних перевезеннях. Позитивні тенденції спостерігались й у сільському господарстві та внутрішній торгівлі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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