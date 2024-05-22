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АНАЛІТИКА

Оборонна промисловість убезпечена від відключень світла - голова Укренерго

 

Обмеження споживання електроенергії не впливають на роботу оборонної промисловості.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю ютуб-каналу видання "Українська правда", передає Укрінформ.

"Оборонна промисловість убезпечена від відключень і вона часто має й автономні джерела живлення", - сказав Кудрицький.

Він нагадав, що ціллю російських атак на енергетичні об'єкти є "повне погашення енергосистеми", щоб тиснути на тил.

Кудрицький також наголосив, що влітку буде мінімум роботи атомних генеруючих потужностей у зв'язку із плановими ремонтами. Крім того, зменшиться доступність водних ресурсів для гідроелектростанцій.

"Тому влітку є декілька факторів, які можуть спричинити більший навіть дефіцит, ніж є зараз. Ну, і звичайно фактор, який взагалі дуже важко прогнозувати - це нові обстріли, які також можливі. Тому говорити, що зараз у нас ситуація найгірша з можливих - не можна", - сказав очільник Укренерго.

Як повідомлялося, 22 травня графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
 

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