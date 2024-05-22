Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін виділив 428 млн грн на продовження програми «єВідновлення»

23:24 21.05.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів виділив із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 428 млн грн на продовження реалізації програми "єВідновлення". Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Це кошти для компенсацій громадянам вартості зроблених ремонтів у будинках, які постраждали від війни.

«єВідновлення» працює вже рік. За цей час програмою скористалося понад 57 000 українців, чиє житло було повністю або частково зруйноване під час бойових дій.

Сума виплачених компенсацій від держави - понад 11 млрд грн.

З них 5,8 млрд грн - це кошти на ремонти, ще 5,6 млрд грн - на купівлю нерухомості через житловий сертифікат.

Вже 2800 сімей через сертифікати придбали житло.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6650
  0,2378
 0,60
EUR
 1
 43,0802
  0,3253
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5156  0,08 0,21 40,0389  0,05 0,11
EUR 42,8267  0,08 0,19 43,5678  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7900  0,13 0,34 39,8300  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес