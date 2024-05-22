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АНАЛІТИКА

Українці в Польщі за два роки зареєстрували понад 48 тисяч ФОПів

 

Українці за останні два роки зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи.

Про це в коментарі Укрінформу повідомили у Дія.Бізнес у Варшаві.

«За два останні роки українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи. До початку повномасштабного вторгнення наші співвітчизники відкривали близько 200 індивідуальних підприємств на місяць. Навесні 2022 року їх кількість зросла з 600 до 1 700. Наступні місяці українці реєстрували щомісяця вже по дві тисячі ФОПів, а у 2023 році цей показник сягнув позначки у три тисячі на місяць», - йдеться в повідомленні.

У Дія.Бізнес підрахували, що торік українці відкрили у Польщі 30 325 нових індивідуальних компаній. На першому етапі наші підприємці переважно орієнтувалися на українського ж покупця.

«Наприклад, сьогодні в українську «Чорноморку», «Львівські круасани», чи Milk Bar черги стоять аж на вулицю. Люди по дві години чекають, щоб сісти за столик. І якщо раніше це були переважно українці, то тепер ми бачимо, що близько 40% у цих чергах - поляки. Поруч з нашим офісом відкрився український салон краси, де працюють наші дівчата, говорять українською, але 80% трафіку при цьому - це вже польські жінки. Так що в останні пів року місцева споживча культура під впливом українського бізнесу змінюється. Можливо, поляки і не хочуть підтримувати українських підприємців, але тепер у них часто немає іншого вибору», - розповідає керівник центру Дія.Бізнес у Варшаві Вікторія Коритнік.

Як повідомлялося, українці у Польщі намагаються реєструвати бізнес, який потребує найменше витрат.
Ключові теги: Польща
 

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