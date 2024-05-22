За рахунок арештованих активів РФ Україна могла б отримати кредитів на $50 мільярдів - Мінфін США

Існує можливість, що країни G7 підтримають військові зусилля України за рахунок надання мільярдного кредиту, пов'язаного із заарештованими російськими активами.

Про це в інтерв'ю Sky News заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Єллен наполягає на досягненні згоди щодо плану використання відсотків, отриманих від 300 млрд дол. заморожених російських державних активів, для фінансування військових зусиль України. Ця сума може становити до 50 млрд дол., проте надати її можуть лише у формі кредитів.

«Я вважаю, що для G7 важливо працювати разом, щоб продемонструвати єдиний фронт і показати, що ми можемо генерувати значні ресурси для підтримки України протягом наступних кількох років. І хоча Америка підтримує Україну, і я очікую, що Конгрес, за необхідності, ухвалить майбутні пакети допомоги, Україна має значні потреби, і можливість мобілізувати значні ресурси для допомоги Україні є важливою», - сказала вона.

Єллен спочатку наполягала на повній конфіскації російських коштів - переважно деномінованих у євро. Однак ця пропозиція наштовхнулася на спротив з боку чиновників ЄС на тій підставі, що такі дії могли б становити системний ризик для єдиної європейської валюти.

«Це один із способів зробити це. Я розумію, що сьогодні ЄС зробив останній крок у затвердженні плану, згідно з яким непередбачувані прибутки, які заробляються на російських активах в Euroclear, будуть спрямовані на потреби України. І план, по суті, прискорить цей потік процентних надходжень від активів, які не належать Росії», - зауважила Єллен.

За її словами, російські активи більше не приносять відсотків, «але вони приносять прибуток для Euroclear», і їх можна було б «дати Україні, і цей процентний дохід окупився б за кілька років».

Як повідомляв Укрінформ, Рада міністрів ЄС ухвалила формальне рішення щодо використання прибутків від заморожених на території ЄС активів російського центробанку для допомоги Україні.