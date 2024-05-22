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Україна виконала всі структурні маяки до місії МВФ щодо перегляду програми EFF – Мінфін
17:17 21.05.2024 |
Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов'язання за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ, місія якого щодо четвертого перегляду програми, як очікується, розпочне роботу наприкінці травня у Варшаві.
Про це заявила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, пише "Інтерфакс-Україна".
"Усі структурні маяки виконано. Після того, як ми отримали позитивні новини від Сполучених Штатів, маємо чітке розуміння плану роботи з ЄС щодо Ukraine Facility і відповідних траншів, ми можемо говорити про те, що ми в програмі й виконуємо свої зобов'язання", - сказала Зикова.
За її словами, під час роботи місії йтиметься також про структурну роботу над тим, щоб Україна надалі залишалася в рамках програми, напрацьовуватиметься план роботи до майбутнього до кінця року п'ятого її перегляду.
Вона додала, що "критичних точок немає".
"Нам потрібно розуміти, що в нас є гарантії того, що програму буде повністю продовжено партнерами до кінця чотирирічного періоду... (Існує) дуже простий, але водночас важливий зв'язок між передбачуваністю та своєчасністю надходження зовнішнього фінансування і відповідно тим, яких фіскальних заходів, монетарних заходів ми вживаємо", - заявила заступниця міністра.
Зикова також нагадала, що перші місяці цього року за відсутності фінансування ЄС і США, яке частково компенсували Японія і Норвегія, Україна пройшла практично завдяки внутрішнім заходам: податок на надприбуток банків, дострокова сплата дивідендів найбільшими держкомпаніями.
За її словами, Україна проводить і далі проводитиме активні переговори і зі США, і з ЄС щодо питання взаємного передбачуваного виконання взятих на себе зобов'язань.
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