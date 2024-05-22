Агенція Міноборони закупила 4200 безпілотників DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією на 500 мільйонів

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони уклала нові контракти на закупівлю 4200 безпілотників DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.

Разом із попередніми закупівлями, загальна кількість законтрактованих за державний кошт безпілотників DJI Mavic вже становить 8200 комплектів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T), а загальна сума укладених контрактів - 1,1 млрд грн, повідомляє пресслужба Міноборони.

За результатами аукціонів на Prozorro, середня ціна на один БпАК склала:

* DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм - 126,3 тис. грн;

* DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм - 194,2 тис. грн.

Директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова зауважила, що на цих закупівлях нам вдалося заощадити понад 65 млн грн від очікуваної вартості, а оплачувати дрони будуть після постачання.

Крім того, станом на 20 травня уже пройшли успішні аукціони "Агенції оборонних закупівель" на додаткові 4000 БПаК DJI Mavic 3E та 1500 DJI Mavic 3T, наразі у цих закупівлях очікується підписання контрактів.

Як повідомлялося, у квітні "Агенція оборонних закупівель" законтрактувала 3000 дронів Mavic 3Е і 1000 Мavic 3T на загальну суму 575,22 млн грн.

До комплектації цих дронів входять три додаткові батареї та зарядний пристрій загальною вартістю понад 20 тис. грн. З урахуванням цього, "мавіки" у контрактах держпідприємства в середньому на 20% дешевші від останніх великих закупівель Держслужби спецзв'язку і інформатизації, які були проведені восени 2023 року.

Нагадаємо, раніше Міноборони не закуповували такі дрони, а колишній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що потреби закуповувати такі безпілотники для ЗСУ немає, бо військові їх "не сприймають, наші генерали їх називають "весільні дрони".