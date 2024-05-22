Фінансові новини
- |
- 22.05.24
- |
- 01:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Агенція Міноборони закупила 4200 безпілотників DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією на 500 мільйонів
16:03 21.05.2024 |
Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони уклала нові контракти на закупівлю 4200 безпілотників DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.
Разом із попередніми закупівлями, загальна кількість законтрактованих за державний кошт безпілотників DJI Mavic вже становить 8200 комплектів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T), а загальна сума укладених контрактів - 1,1 млрд грн, повідомляє пресслужба Міноборони.
За результатами аукціонів на Prozorro, середня ціна на один БпАК склала:
* DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм - 126,3 тис. грн;
* DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм - 194,2 тис. грн.
Директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова зауважила, що на цих закупівлях нам вдалося заощадити понад 65 млн грн від очікуваної вартості, а оплачувати дрони будуть після постачання.
Крім того, станом на 20 травня уже пройшли успішні аукціони "Агенції оборонних закупівель" на додаткові 4000 БПаК DJI Mavic 3E та 1500 DJI Mavic 3T, наразі у цих закупівлях очікується підписання контрактів.
Як повідомлялося, у квітні "Агенція оборонних закупівель" законтрактувала 3000 дронів Mavic 3Е і 1000 Мavic 3T на загальну суму 575,22 млн грн.
До комплектації цих дронів входять три додаткові батареї та зарядний пристрій загальною вартістю понад 20 тис. грн. З урахуванням цього, "мавіки" у контрактах держпідприємства в середньому на 20% дешевші від останніх великих закупівель Держслужби спецзв'язку і інформатизації, які були проведені восени 2023 року.
Нагадаємо, раніше Міноборони не закуповували такі дрони, а колишній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що потреби закуповувати такі безпілотники для ЗСУ немає, бо військові їх "не сприймають, наші генерали їх називають "весільні дрони".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Генштабі підтвердили знищення в Криму російського ракетного корабля «Циклон»
|Рада ЄС схвалила конфіскацію прибутків від активів РФ на користь України
|Народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Гривко відкликає свій законопроєкт про демографічні податки
|Кабмін дозволив представникам ТЦК вручати повістки цілодобово
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Видача іпотечних кредитів зросла на 10% за місяць – НБУ
|Нібулон закликав змінити формат бронювання: варіант з 50% вже не працює
|Кабмін виділив 428 млн грн на продовження програми «єВідновлення»
|Українці в Польщі за два роки зареєстрували понад 48 тисяч ФОПів
|За рахунок арештованих активів РФ Україна могла б отримати кредитів на $50 мільярдів - Мінфін США
|Мінфін опустив ставки ОВДП на аукціонах ще на 0,1-0,27 в.п.
Бізнес
|Renault і Volkswagen не змогли домовитися про спільне виробництво електрокарів
|Рада Європи ухвалила першу конвенцію щодо штучного інтелекту
|Intel представила програму Thunderbolt Share, що дозволяє об’єднувати два ПК в один
|TikTok запускає довгі відео, компанія збирається відібрати у Youtube лідерство
|Google Play Protect використовуватиме штучний інтелект для попередження користувачів про неправильну поведінку застосунків
|Незабаром Android зможе визначити, чи був ваш телефон вкрадений
|Kia EV6 отримав рестайлінг ззовні та всередині