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Міноборони законтрактувало зброї на 237 млрд грн, 70% суми піде українським компаніям

13:48 21.05.2024 |

Економіка

 

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони законтрактувала озброєння на 237 млрд грн до кінця 2024 року. Понад 70% суми укладених угод припадає на контракти з українськими виробниками. Про це повідомила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова, пише Forbes Ukraine.

Зокрема, майже всі дрони Агенція закуповує в приватних компаній, а боєприпаси - в державних, сказала вона.

За перший квартал 2024 року закупівельна агенція Міністерства оборони законтрактувала більше озброєння, ніж за весь попередній рік. Але потрібно щонайменше вдвічі більше, наголосила Безрукова.

Кілька прямих договорів укладено з відомими міжнародними компаніями. Називати їх Безрукова відмовилася.

"Це контракти на виготовлення артилерії, снарядів, плавзасобів тощо. По снарядах 155-мм калібру також працюємо", - сказала директорка Агенції.

Прямі угоди з виробниками зараз становлять близько третини від суми контрактів на імпортне озброєння, укладених цього року.

Марина Безрукова очолила Агенцію оборонних закупівель Міноборони наприкінці січня 2024 року. Раніше вона була директоркою із закупівель українського оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

З 1 грудня 2023 року в Україні працює нова система закупівель для Збройних Сил України, розроблена за принципами НАТО. Раніше всі повноваження щодо закупівель були зосереджені в Департаменті ресурсного забезпечення Міноборони. Нова система закупівель складається з двох рівнів. На першому рівні - Департамент політики закупівель Міноборони, на другому - два держпідприємства, які безпосередньо займаються закупівлями: Агенція закупівель у сфері оборони (ДП "Державний оператор тилу") та Агенція оборонних закупівель. 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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