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На Work.ua роботодавці тепер можуть вказувати бронювання для працівників у вакансіях
11:44 21.05.2024 |
У сервісі пошуку роботи Work.ua зʼявилась можливість для роботодавця вказувати у вакансіях про наявність бронювання для працівників.
Про це повідомляє пресслужба Work.ua.
"На Work.ua зʼявився окремий розділ, а також фільтр з вакансіями, у яких вказано, що компанія бронює працівників. Тепер шукачі легко зможуть знайти такі пропозиції роботи й швидко відгукнутися на них" - йдеться в повідомленні.
У сервісі з пошуку роботи запевняють, що нова функція може допомогти компаніям, які вважаються критично вадливими та можуть бронювати працівників, швидше знаходити дефіцитних спеціалістів.
Саме тому Work.ua зробив доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді. Це допоможе роботодавцям знаходити потрібних людей в команди, їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни, а шукачам - відразу бачити такі пропозиції.
Додається, що усі вакансії з бронюванням з'являються у розділі пошуку "З бронюванням працівників". Наразі на сайті розміщено понад 800 таких вакансій. крім того, на картці вакансії виводиться спеціальна позначка, що посада передбачає бронювання, і зелений бейдж.
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