Для автобусних перевізників прибирають бюрократію з відкриття маршрутів за кордон

Для міжнародних автобусних перевізників пасажирів запустили тестування онлайн-кабінету для відкриття маршрутів за кордон у рамках реформи міжнародних автобусних перевезень. Про це повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

До тестування е-кабінету залучені сім міжнародних перевізників.

"Сьогодні перевізнику потрібно щонайменше кілька місяців, щоб відкрити маршрут. Онлайн-кабінет дозволить отримати узгодження Міністерства за два тижні", - прокоментував заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

Функціонал онлайн-кабінету передбачає:

- автоматичний обмін даними з ліцензійною справою перевізника;

- можливість будувати маршрут за геомітками, самостійно визначати тривалість зупинок;

- автоматичний розрахунок часу руху автобуса;

- автоматична побудова маршруту за вибраними автостанціями й населеними пунктами;

- спрощену процедуру подання документів.

На початку травня Мінінфраструктури запустило тест єдиного порталу автобусних маршрутів, який стане основним державним ресурсом із легальними маршрутами.

Реформу автобусних перевезень запущено в середині минулого року. Її мета - покращення якості сервісу та послуг для пасажирів.

Першим етапом реформи стала верифікація всіх міжнародних маршрутів і створення їхнього актуального переліку. У процесі верифікації було закрито щонайменше 280 автобусних маршрутів.