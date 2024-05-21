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Для автобусних перевізників прибирають бюрократію з відкриття маршрутів за кордон
23:21 20.05.2024 |
Для міжнародних автобусних перевізників пасажирів запустили тестування онлайн-кабінету для відкриття маршрутів за кордон у рамках реформи міжнародних автобусних перевезень. Про це повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
До тестування е-кабінету залучені сім міжнародних перевізників.
"Сьогодні перевізнику потрібно щонайменше кілька місяців, щоб відкрити маршрут. Онлайн-кабінет дозволить отримати узгодження Міністерства за два тижні", - прокоментував заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.
Функціонал онлайн-кабінету передбачає:
- автоматичний обмін даними з ліцензійною справою перевізника;
- можливість будувати маршрут за геомітками, самостійно визначати тривалість зупинок;
- автоматичний розрахунок часу руху автобуса;
- автоматична побудова маршруту за вибраними автостанціями й населеними пунктами;
- спрощену процедуру подання документів.
На початку травня Мінінфраструктури запустило тест єдиного порталу автобусних маршрутів, який стане основним державним ресурсом із легальними маршрутами.
Реформу автобусних перевезень запущено в середині минулого року. Її мета - покращення якості сервісу та послуг для пасажирів.
Першим етапом реформи стала верифікація всіх міжнародних маршрутів і створення їхнього актуального переліку. У процесі верифікації було закрито щонайменше 280 автобусних маршрутів.
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