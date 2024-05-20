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В Україні розширили перелік критеріїв для бронювання працівників ОПК
14:34 20.05.2024 |
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості внесло зміни до критеріїв для визначення підприємств важливими для національної економіки, що дає підстави для бронювання працівників від мобілізації.
Як повідомляє пресслужба Мінстратегпрому, відповідний наказ набув чинності 17 травня.
Зокрема, зміни стосуються тих критеріїв, які дають підставу для бронювання від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності.
"Відтепер підприємства, установи і організації, задіяні у виробництві товарів, виконанні робіт і наданні послуг оборонного призначення з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин, мають відповідати одному з двох критеріїв", - йдеться у повідомленні.
Критерій №1
Компанії мають бути виконавцем чи співвиконавцем:
* державного контракту з державним замовником у сфері оборони щодо виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг, зазначених вище;
* або договору щодо виробництва товарів оборонного призначення за рахунок коштів інших позабюджетних джерел, не заборонених законодавством.
Водночас товари обов'язково мають бути поставленими до військових частин Збройних сил України та інших військових формувань.
Незалежно від джерела фінансування, понад 50% від загального обсягу виробництва підприємства мають становити товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).
Критерій №2
Підприємства мають отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів згідно з Порядком надання фінансової підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони (Brave1), затвердженим постановою уряду від 8 березня 2024 року №262.
"Таким чином, зміни фактично розширюють перелік критеріїв. Перший об'єднує ті два, які були чинні до цього часу, додаючи при цьому позабюджетні джерела фінансування. А другий дає можливість отримати підставу для бронювання компаніям, які знаходяться на стадії розробки свого продукту у сфері ОПК", - пояснили у міністерстві.
Для тих підприємств, які вже розпочали шлях згідно з процедурою, чинною до цього часу, нічого не змінюється.
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