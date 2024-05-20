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В Україні у I кварталі зареєстрували 9 нових індустріальних парків

13:48 20.05.2024 |

Економіка

 

У першому кварталі 2024 року уряд зареєстрував 9 нових індустріальних парків - це стільки ж, скільки за весь 2022 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що спеціалізація нових парків дуже різноманітна - від виробництва будівельних матеріалів до харчових продуктів.

Так, "БФ Термінал" спеціалізується на деревообробці, виробництві плит МДФ та CLT, ламінату та паркету. "Галіція" виробляє будівельні матеріали з глини, цемент, вапно та гіпсові суміші, а також вироби з цих матеріалів. "Дністер" - папір та паперові вироби, а "ІнПарк Борислав" спеціалізується на деревообробці та виробництві меблів.

"Смарт Тех Індастрі" займається глибокою переробкою зерна кукурудзи, виробляючи продукти харчування, борошно та корми для тварин. У харчовій промисловості також працює і "Borschiv". "Червоноград", створений у співпраці міської ради та GIZ, є частиною міжнародної програми трансформації вугільних регіонів.

У дев'яти нових індустріальних парках буде створено орієнтовно 11 тис. робочих місць, що сприятиме економічному розвитку та підвищенню рівня зайнятості в регіонах їх розташування.

"Це надзвичайно важливо, що навіть у таких складних умовах Україна продовжує розвивати свою інфраструктуру і залучати інвестиції. <...> Зацікавленість інвесторів, яка виявляється у великій кількості опрацьованих заявок на реєстрацію парків, свідчить про довіру до української економіки та її майбутнього," - зауважив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

За його словами, з початку 2024-го було опрацьовано 29 пакетів документів щодо реєстрації індустріальних парків. Тож цей рік має всі шанси стати рекордним за кількістю нових парків.

Водночас, як зазначили в Мінекономіки, правильною та необхідною є урядова політика щодо виключення із реєстру неактивних парків, на території яких протягом трьох років з моменту реєстрації учасники не здійснюють діяльності. Цього року з реєстру було виключено 4 парки.

Як повідомлялось, у березні уряд ухвалив рішення про створення державного Офісу розвитку індустріальних парків з використанням досвіду інших держав.
 

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