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За рік послугою єЧерга для перетину кордону скористалися 900 тисяч вантажівок

13:44 20.05.2024 |

Економіка

За рік послугою єЧерга для перетину кордону скористалися 900 тисяч вантажівок

 

За час масштабування послуги єЧерга кордон за онлайн-записом перетнуло 900 тисяч вантажівок.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Укрінформ.

«За час масштабування послуги кордон за онлайн-записом перетнуло 900 тисяч вантажівок. З них найбільше транспортних засобів прямувало через пункти пропуску з Польщею - майже 487 тисяч. Також 166 тисяч вантажівок перетнуло українсько-румунські переходи, майже 108 тисяч - пункти пропуску з Молдовою, понад 93 тисячі - з Угорщиною, 45 тисяч - зі Словаччиною», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що рік тому послуга єЧерга для перетину кордону була масштабована ще на 15 пунктів пропуску. До першого і пілотного автомобільного пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" були додані найбільші вантажні пункти пропуску з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою.

Найчастіше послугою для вантажівок користувались українські перевізники. Вони складають 90%. До топ-країн, чиї водії користуються послугою, також входять Польща, Молдова, Туреччина та Румунія.

Загалом у системі зареєструвалось понад 100 тис. користувачів з різних країн. Застосунок був завантажений понад 83 тис. разів.

Сьогодні спільно з ринком команда Мінвідновлення працює над оновленням функціоналу сервісу, де ключове - прозорість та зручність послуги для тих, хто нею користується, вивозить товари та їде за імпортом.

«Протягом останнього року ми провели низку оновлень, зокрема повністю відкрили номери тягачів та причепів, показали час бронювання черги, порядковий номер, забезпечили можливість реєстрації виключно верифікованого транспорту. У планах ще низка оновлень, які робитимуть систему більше ефективною та зручною для користувачів, дозволять всім видам транспорту планувати час перетину кордону", - наголосив заступник міністра Сергій Деркач.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка створює передумови для розробки функціоналу з реєстрації в електронній черзі легкових автомобілів для перетину кордону.
 

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