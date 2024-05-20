Польський держбанк BGK почне надавати гарантії за кредитами для інвестпроєктів в Україні в III кв.-2024

Польський банк розвитку BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) планує почати надавати гарантії за кредитами для інвестиційних проєктів в Україні в рамках програми ЄС Ukraine Falicity у третьому кварталі 2024 року, повідомив голова правління Польського агентства інвестицій і торгівлі (PAIH) Анджей Диха.

"Реалізація інвестиційної частини програми Ukraine Facility розпочнеться в третьому кварталі 2024 року, кошти будуть передані в авторизовані державні установи в країнах-членах ЄС. У Польщі такою установою є банк BGK", - сказав він на конференції з питань українсько-польського співробітництва у сфері медицини, фармацевтики та протезування, що відбулася днями в Києві.

Диха уточнив, що наразі триває робота над змінами до законодавства, щоб BGK зміг використовувати кошти програми ЄС Ukraine Facility для здешевлення інвестиційних кредитів.

"Ми хотіли б, щоб доступ до цих коштів мали як польські, так і українські підприємства", - зазначив голова правління PAIH.

За його словами, ключовою польською установою, яка сприяє встановленню контактів та пошуку інвестиційних проєктів в Україні, є Київське представництво PAIH.

"У серпні 2022 року Київське представництво PAIH започаткувало реєстр польського бізнесу, зацікавленого у відбудові України. Наразі свою зацікавленість у роботі в Україні висловили вже понад 3 тисячі польських компаній", - зазначив Диха.

Віцепрем'єрка України - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на конференції зазначила, що необхідно зберегти зв'язки польського та українського бізнесу. "Польський бізнес є амбасадором України і демонструє Європі, що Україна - це країна, куди можна не боятися вкладати кошти", - наголосила представниця українського уряду.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року Польська державна корпорація страхування експортних кредитів (KUKE) однією з перших у світі почати страхувати інвестиції в Україну для компаній з усього світу. KUKE разом із BGK та PAIH входять до Польського фонду розвитку.

Ukraine Facility - це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму EUR50 млрд. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано EUR38,27 млрд, на інвестиційну - EUR6,97 млрд, на технічну та адміністративну - EUR4,76 млрд.