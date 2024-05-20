За програмою «Власна справа» 16,6 тисячі українців отримають мікрогранти на розвиток бізнесу

Від початку дії програми «Власна справа» її переможцями вже стали 16,6 тисячі українців, які отримають 4 мільярди гривень на започаткування або розвиток свого бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України, передає Укрінформ.

«4 мільярди гривень мікрогрантів від держави отримають на старт або розвиток бізнесу переможці програми «Власна справа». Від початку дії програми переможцями стали вже 16 600 українців. Більшість з них - підприємці з досвідом, які беруть грант на масштабування свого бізнесу, збільшення обсягів виробництва, розширення асортименту продукції чи послуг», - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами, 20% грантоотримувачів - це люди, які починають свою справу і яким підтримка у вигляді гранту від держави дає можливість реалізуватись в підприємництві.

Серед отримувачів мікрогрантів восьмої хвилі 55% жінок, 36% чоловіків та 9% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (61 особа), Івано-Франківської області (43 особи), Київської області (39 осіб), Житомирської області (38 осіб), Рівненської області (32 особи) та міста Києва (29 осіб). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці восьмої хвилі, є: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 166 осіб, тимчасове розміщування й організація харчування - 82 особи та переробна промисловість - 70 осіб.

Як повідомлялося, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.