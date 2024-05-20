Цьогоріч 59% ФОПів в Україні зареєстрували жінки

43 554 нових ФОП створили жінки за перший квартал 2024 року. Це 59% від загальної кількості нових справ та рекордний показник за останні роки, інформує Опендатабот з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Чоловіки відкрили 30 496 нових справ за той самий час.

Найчастіше жінки-ФОПи обирають для своєї діяльності:

- роздрібну торгівлю (68% жінок та 32% чоловіків),

- надання інших індивідуальних послуг (89% жінок та 11% чоловіків),

- надання інформаційних послуг (63% жінок та 37% чоловіків).

Водночас чоловіки частіше обирають комп'ютерне програмування (58% чоловіків та 42% жінок) та оптову торгівлю (52% чоловіків та 48% жінок).