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Морські порти України у квітні обробили 10 мільйонів тонн вантажів
11:40 20.05.2024 |
У квітні 2024 року вантажообіг морських портів України становив 10 млн т, що майже вдвічі більше показника минулого року.
Про це у Фейсбуці повідомила Адміністрація морських портів України, передає Укрінформ.
«За підсумками квітня 2024 року портовими операторами в морських портах України оброблено 9,912 млн тонн вантажів, що майже вдвічі перевищує показник аналогічного періоду 2023 року», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільшу питому вагу становить обробка зернових вантажів - 6,3 млн т (проти 3,9 млн т у квітні 2023 року).
Українським морським коридором минулого місяця було вивезено 7,7 млн т вантажів, з яких 5,1 млн т - продукція українських аграріїв.
В АМПУ наголошують, що загалом за січень - квітень 2024 року порти України обробили 37,7 млн т. Торік цей показник становив 22 млн т.
Як повідомлялося, за майже 9 місяців функціонування українського коридору майже 1600 суден експортували з портів Великої Одеси 45 млн т вантажів. Переважно це продукція українських аграріїв.
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