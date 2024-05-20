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Держгеонадра оголосили нові аукціони з продажу спецдозволів на ₴23,66 мільйона

11:33 20.05.2024 |

Економіка

 

Державна служба геології та надр України проведе 6 червня сьомі аукціони з продажу спецдозволів на розробку 11 ділянок надр загальною вартістю 23,655 млн грн.

Про це повідомила пресслужба установи, передає Укрінформ.

«Державна служба геології та надр України оголосила проведення сьомих аукціонів у 2024 році, на які запропонувала 11 ділянок надр із покладами піску, гравію, піщано-галькового матеріалу, підземних вод, граніту, глини, габро-долериту», - йдеться в повідомленні.

Загальна початкова вартість лотів становить 23 654 824 гривні.

Торги заплановані на 6 червня і проходитимуть на платформі Прозорро.Продажі в режимі реального часу.

На сьомі аукціони 2024 року запропоновані: Карпилівське родовище, родовище Баловне, Рудниківське родовище, Коростень-Щорсівська-II ділянка Коростенського родовища, Вільбівненська ділянка, включаючи Вільбівненське родовище (ділянка Поза межами Південної ділянки), ділянка Коханівська, ділянка Мужайська, Видинівське родовище, ділянка Пийтерфолво, ділянка Лева, ділянка Балка Довга.

Як повідомлялося, раніше Держгеонадра оголосили шості аукціони в 2024 році. Торги з продажу 13 спеціальних дозволів на користування надрами заплановані на 23 травня.
 

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