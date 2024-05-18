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«Не ігорка, а спеціалісти топрівня». Федоров – про бронювання в Glovo і Favbet
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відреагував на скандал довкола бронювання працівників Glovo і Favbet, ставши на бік компаній.
"Це не курʼєри чи ігорка, це спеціалісти топрівня: архітектори, розробники, девопси", - йдеться на Facebook-сторінці міністра.
Федоров розказав, що в Україні 700 000 людей мають бронь від мобілізації, з них 4000 - з ІТ-компаній. А за наказом, який викликав громадський резонанс і був скасований першою віцепрем'єркою Юлією Свириденко, забронювали 54 професіоналів:
→ ТОВ "Гловоапп Україна" (доставка Glovo) - 11 людей;
→ ТОВ "Фавбет Тек" (компʼютерне програмування і розробка комп'ютерних ігор) - 15;
→ ДП "ССМ" (рекламне агентство) - 6;
→ ТОВ "Віза Україна" (діяльність у сфері інформаційних технологій і компʼютерних систем, консультаційні послуги для бізнесу) - 15;
→ ТОВ "Агрі Чейн" (частина агрохолдингу "Астарта") - 1;
→ ТОВ "КОРТ" (виробництво військової техніки й радіоелектроніки, РЕБ, дронів тощо) - 6.
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