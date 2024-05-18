Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Не ігорка, а спеціалісти топрівня». Федоров – про бронювання в Glovo і Favbet

 

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відреагував на скандал довкола бронювання працівників Glovo і Favbet, ставши на бік компаній.

"Це не курʼєри чи ігорка, це спеціалісти топрівня: архітектори, розробники, девопси", - йдеться на Facebook-сторінці міністра.

Федоров розказав, що в Україні 700 000 людей мають бронь від мобілізації, з них 4000 - з ІТ-компаній. А за наказом, який викликав громадський резонанс і був скасований першою віцепрем'єркою Юлією Свириденко, забронювали 54 професіоналів:

→ ТОВ "Гловоапп Україна" (доставка Glovo) - 11 людей;
→ ТОВ "Фавбет Тек" (компʼютерне програмування і розробка комп'ютерних ігор) - 15;
→ ДП "ССМ" (рекламне агентство) - 6;
→ ТОВ "Віза Україна" (діяльність у сфері інформаційних технологій і компʼютерних систем, консультаційні послуги для бізнесу) - 15;
→ ТОВ "Агрі Чейн" (частина агрохолдингу "Астарта") - 1;
→ ТОВ "КОРТ" (виробництво військової техніки й радіоелектроніки, РЕБ, дронів тощо) - 6.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,4272
  0,0033
 0,01
EUR
 1
 42,7549
  0,0903
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3239  0,12 0,30 39,8843  0,10 0,26
EUR 42,6348  0,06 0,13 43,3461  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3900  0,10 0,25 39,4250  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес