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АНАЛІТИКА

Два десятки українських виробників зайшли на ринок постачання речового майна для ЗСУ

22:50 17.05.2024 |

Економіка

 
З початку роботи в грудні 2023 року Державного оператора тилу (закупівельна агенція Міністерства оборони, ДОТ) 23 українські компанії долучилися до тендерів на постачання речового майна для Збройних Сил України. Про це повідомило Міністерство економіки.

Це національні виробники, що мають багатолітній досвід роботи та працюють із ритейловими мережами, зазначила заступниця міністра Надія Бігун.

Зокрема, п'ять виробників вперше постачатимуть амуніцію:

→ три законтрактовані на постачання тактичних розвантажувальних ременів, сумок, підсумок;
→ одна постачає шоломи;
→ одна - тактичні окуляри.

Серед компаній, які постачають військовим ремені, сумки, підсумки, є ті, що на українському ринку вже понад десять років. Співпраця з ДОТ - їх перший досвід постачання для ЗСУ.

За словами Бігун, 13 досвідчених компаній, які давно працюють на вітчизняному ринку, але раніше не співпрацювали з державою, стали переможцями у закупівлях одягу та іншої текстильної продукції для ЗСУ.

Серед постачальників постільної білизни - українські підприємства з досвідом роботи понад 20 років. Ще п'ять українських виробників ДОТ законтрактував на постачання кариматів, сидінь, матраців, наметів.

"Частка бюджету, що виділяється на забезпечення ЗСУ сьогодні, є найбільшою. Тому ми працюємо над тим, щоб якомога більше українських виробників долучалися до забезпечення Збройних Сил України", - зазначила директорка з управління закупівлями Державного оператора тилу Вікторія Виноградова.

Великий ритейл вперше зайшов на ринок постачання продуктів для ЗСУ на початку травня 2024 року. Це компанія "ЮТ Компані" (Юкрейніан Трансперент Компані), яка входить до групи Terwin Руслана Шостака.

ЮТ Компані стала постачальником продуктів у Запорізькій області. За словами Шостака, це пілотний проєкт.

Станом на травень 2024 року у Державного оператора тилу було десять постачальників продуктів, як старих (ті, що працювали з попереднім закупником - Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів), так і нових.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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