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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна став найбільшим користувачем державної землі

16:33 17.05.2024 |

Економіка

Фонд держмайна став найбільшим користувачем державної землі

 

У державній власності залишається близько 800 тис гектарів землі - найбільше землі у Фонду державного майна.

Про це йдеться у розслідуванні ЕП.

До 2020 року офіційна статистика свідчила про те, що держава володіє 10 млн га землі, проте в реальності більша частина з них були виведені з державної власності.

На сьогодні йдеться про 806 тис га землі, якою володіє держава. Вона розподілена у постійному користуванні між низкою відомств, і найбільшою частиною, 386 тис га, управляє Фонд державного майна.


Ще донедавна першість у цьому мала Національна академія аграрних наук (НААН), яка нині управляє 277 тис га землі. З 2020 року від НААН до Фонду передали 80 підприємств та 11 наукових установ - сумарно це земельний банк у 210 тис га. Здебільшого до ФДМ передавали проблемні підприємства (з судовими суперечками, боргами) та такі, що знаходяться під російською окупацією. Процес передавання триває.

Ще 99,2 тис га землі знаходиться у користуванні Міносвіти, переважно за рахунок земель Національного університета біоресурсів і природокористування (НУБіП). Мін'юст має 41,7 тис га земель, переважно під пенітенціарною системою. Близько 1,6 тис га - у Мінагрополітики.
 

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