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Кабмін виділив 1,5 мільярда для відновлення Зміївської і Трипільської ТЕС
13:54 17.05.2024 |
Кабінет міністрів України вирішив виділити 1,5 млрд грн для відновлення Зміївської й Трипільської теплових електростанцій після ракетних ударів 22 березня й 11 квітня. Про це на засіданні уряду в п'ятницю, 17 травня, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні виділяємо 726 млн грн для державної компанії "Центренерго", якій належить Зміївська ТЕС і Трипільська ТЕС. Кошти для відновлення цих ТЕС будуть виділені з резервного фонду державного бюджету. Також для відбудови цих критичних теплоелектростанцій виділяємо ще 826 млн грн з фонду ліквідації наслідків агресії", - сказав він.
На станціях Центренерго знищене коштовне основне та допоміжне обладнання, там досі розбирають завали й будуть це робити десь до середини літа, розказав кілька днів тому технічний директор Центренерго Євгеній Гаркавий.
"Розбір завалів буде ще орієнтовно тривати півтора-два місяці, враховуючи значні руйнування. Півтора-два місяці нам ще точно знадобиться. Завали дійсно масивні. Це сотні, навіть тисячі тонн бетону, який потрібно прибрати, причому максимально зберігши вціліле обладнання", - розказав він.
Центренерго до повномасштабної війни мало три електростанції. Вуглегірську ТЕС у Донецькій області росіяни окупували в липні 2022 року, ще дві станції знищили навесні 2024 року.
Зараз компанія не виробляє ні електричну, ні теплову енергію. Міста-супутники станцій залишилися без гарячої води.
"Основний вид діяльності компанії припинений. На сьогоднішній день 100% генерації наших електростанцій зруйновано", - констатував Гаркавий.
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