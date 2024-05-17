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АНАЛІТИКА

Посли G7 поговорили з міністром фінансів України про поточну ситуацію та зарплати посадовців

Посли G7 поговорили з міністром фінансів України про поточну ситуацію та зарплати посадовців

 

Посли "Групи семи" проводили зустріч з міністром фінансів України, на якій ішлося про становище країни у його сфері відповідальності, а також про реформу держслужби й оплату праці посадовців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Twitter (X) послів "Групи семи" в Україні.

Посли зазначили, що мали "продуктивну зустріч" з міністром фінансів Сергієм Марченком щодо поточної макроекономічної ситуації в Україні та фінансових труднощів.

"Також обговорили реформу публічного адміністрування та справедливий підхід до заробітних плат держслужбовців як антикорупційний запобіжник та передумову для якісного врядування й ефективного відновлення України", - зазначають у повідомленні.

Усі посли прийшли на зустріч у вишиванках.

За даними ЗМІ, міністри фінансів країн "Групи семи" на зустрічі 24-25 травня, як очікується, підтримають план ЄС щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні у військових діях.

Міністр юстиції України казав, що очікувані 3 мільярди євро щорічних надходжень від заморожених російських активів, які ЄС може вирішити передавати Україні, будуть недостатні для покриття потреб держави.

 

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