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Посли G7 поговорили з міністром фінансів України про поточну ситуацію та зарплати посадовців
11:59 17.05.2024 |
Посли "Групи семи" проводили зустріч з міністром фінансів України, на якій ішлося про становище країни у його сфері відповідальності, а також про реформу держслужби й оплату праці посадовців.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Twitter (X) послів "Групи семи" в Україні.
Посли зазначили, що мали "продуктивну зустріч" з міністром фінансів Сергієм Марченком щодо поточної макроекономічної ситуації в Україні та фінансових труднощів.
"Також обговорили реформу публічного адміністрування та справедливий підхід до заробітних плат держслужбовців як антикорупційний запобіжник та передумову для якісного врядування й ефективного відновлення України", - зазначають у повідомленні.
Усі посли прийшли на зустріч у вишиванках.
За даними ЗМІ, міністри фінансів країн "Групи семи" на зустрічі 24-25 травня, як очікується, підтримають план ЄС щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні у військових діях.
Міністр юстиції України казав, що очікувані 3 мільярди євро щорічних надходжень від заморожених російських активів, які ЄС може вирішити передавати Україні, будуть недостатні для покриття потреб держави.
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