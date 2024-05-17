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АНАЛІТИКА

Видатки загального фонду держбюджету за чотири місяці становили ₴946,3 мільярда - Мінфін

11:53 17.05.2024 |

Економіка

 

За січень-квітень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету становить 946,3 млрд грн.

Зокрема, у квітні було витрачено 253,1 млрд грн. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що у структурі видатків у січні-квітні найбільше спрямовано:

* 388,5 млрд грн - на оплату праці з нарахуваннями, зокрема на грошове утримання військовослужбовців - 297,4 млрд грн;

* 187,3 млрд грн - на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій);

* 140,3 млрд грн - на оплату використання товарів і послуг;

* 90,4 млрд грн - трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

* 64,5 млрд грн - на обслуговування державного боргу;

* 63,4 млрд грн - для підтримки ЗСУ на придбання військової техніки, озброєння, продуктів харчування тощо;

* 50,8 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам.

Видатки загального фонду держбюджету за чотири місяці становили &#8372;946,3 мільярда - Мінфін
 

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