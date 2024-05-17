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МВФ почне новий перегляд програми для України за кілька тижнів
23:33 16.05.2024 |
Місія МВФ розпочне роботу щодо четвертого перегляду Програми розширеного фінансування для України за кілька тижнів, що дасть змогу - в разі позитивних результатів - виділити наступний транш.
Про це повідомила в четвер у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Щодо наступного перегляду програми EFF ми очікуємо, що місія почне працювати ближчими тижнями», - зазначила представниця Фонду.
За її словами, місія під час перегляду вивчить повний спектр розвитку економічної ситуації в Україні за останній період та підготує оновлену макроекономічну основу, в тому числі, оновлений аналіз щодо стійкості державного боргу.
Вона також зауважила, що результати перегляду місія може представити Виконавчій раді МВФ до кінця червня. Після цього прийматиметься рішення щодо можливості виділення наступного траншу для України.
Як повідомляв Укрінформ, 21 березня Виконавча рада МВФ завершила третій перегляд Програми розширеного фінансування (EFF) для України. Це дало змогу виплатити Україні $880 мільйонів. При цьому у Фонді вказали, що українська економіка «продемонструвала надзвичайну стійкість». І попри те, що подальші перспективи «залишаються невизначеними» через війну, уряду все ж вдається «досягати значного прогресу» у виконанні зобов'язань за програмою EFF та виконувати визначені структурні маяки та кількісні критерії ефективності.
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