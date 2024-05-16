На Одещині відкрили міжнародний пункт пропуску «Рені» між Україною та Молдовою

В Одеській області 16 травня після реконструкції відкрили міжнародний автомобільний пункт пропуску «Рені» між Україною та Молдовою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це спільний пункт пропуску між Україною та Молдовою, відсьогодні він запрацював у спільному контролі. Раніше цей пункт пропуску працював відірвано. Частина контролю здійснювалася на українській стороні, частина - на румунській і в єдиному пункті пропуску інфраструктурно не працював. Було декілька смуг руху і було важливо модернізувати його і збільшити пропускну спроможність, як для пасажирських, так і для вантажних автомобілів та автобусів», - сказав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Окрім вантажівок, спільний контроль проходитимуть і автобуси - для них передбачено окрему смугу з терміналом.

«Це спільний пункт пропуску між Україною та Молдовою, відсьогодні він запрацював у спільному контролі. Раніше... частина контролю здійснювалася на українській стороні, частина - на румунській, і в єдиному пункті пропуску інфраструктурно не працював. Було декілька смуг руху, і важливо модернізувати його і збільшити пропускну спроможність, як для пасажирських, так і для вантажних автомобілів та автобусів», - сказав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами, запуск повноцінного спільного контролю - це перший крок у реалізації ініціативи «зелений коридор» між українським пунктом пропуску «Рені», молдавським «Джурджулешти» та румунським «Галацом». Запуск спільного контролю на українському боці дозволить збільшити пропускну спроможність цієї ділянки кордону. Зараз через «Рені» проходить не більш ніж 50 вантажівок на добу.

«Наша мета - збільшити цю кількість щонайменше вдвічі. Наступним кроком у межах ініціативи "зелений коридор" має стати запуск скоординованого контролю на румунському пункті разом із молдавськими колегами - це відкриє швидкий шлях та коридор до румунського порту Галац», - наголосив заступник міністра.

Своєю чергою заступник державного секретаря Міністерства інфраструктури та регіонального розвитку Республіки Молдови Мірча Паскалуце зазначив, що відкриття спільного пункту пропуску є першим етапом співпраці.

«Сьогодні ми бачимо перший етап того, що ми запланували - збільшити грузообіг між нашими державами, а також покращити умови для проходження кордону пасажирами. Далі у нас за планом, щоб була ще одна зупинка - і на цьому все. Тоді переміщення товарів та пасажирів з України транзитом через Молдову до ЄС збільшиться вдвічі. Ми хочемо, щоб замість шести зупинок були тільки дві. Наша мета - з'єднати Україну, Республіку Молдову з ЄС. Мова не лише про легковий трафік, а й про вантажообіг між нашими державами», - сказав Паскалуце.

Водночас, за словами державного секретаря Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонеля Скріостана, відкриття пункту пропуску «Рені» є важливим кроком з інтеграції України та Молдови до ЄС.

«Ця інтеграція дасть Україні змогу краще протистояти ворогу. З колегами з Молдови ми мали нараду і вже запустили початок процесу спільного контролю «Джурджулешти» -«Галац». Також хочемо запевнити Україну в підтримці Румунії, і сподіваюсь, що після перемоги у війні ми розпочнемо спільну роботу над відбудовою України», - сказав він.

У Європейському Союзі привітали співробітництво між Україною і Молдовою у забезпеченні роботи «коридорів солідарності» та відкриття пункту пропуску «Рені», що дасть змогу збільшити товарообіг між Україною, Молдовою і Румунією та підвищити ефективність Дунайського транспортного коридору.

Зазначається, що ЄС виділив додатково 11 мільйонів євро для подальшої розбудови та розширення цього пункту перетину кордону, а також для розвитку іншої важливої прикордонної інфраструктури.

«З моменту відкриття «коридорів солідарності» у травні 2022 року Дунайський коридор став чудовим прикладом тісного співробітництва між Україною, Молдовою і Румунією. На цей маршрут припадала найбільша частка товарів, що ввозилися та вивозилися з України, із логістичними витратами, які є порівнянними з маршрутом у Чорному морі. Збільшення обсягу транскордонних перевезень між Україною і Молдовою через Рені скоротить час очікування на кордонах та збільшить привабливість цього маршруту», - зазначила єврокомісар з транспорту Адіна Велян.

Як повідомлялося, після того, як Росія розпочала блокування українських портів у Чорному морі, ЄС відкрив «коридори солідарності» на західному кордоні України, які дозволили продовжувати експорт українських товарів.