Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Австрія створила спецфонд у €500 мільйонів для підтримки експортерів в Україну

 

Міністерство фінансів Австрії відкрило спеціальний кредитний фонд в Австрійському контрольному банку (OeKB) на загальну суму 500 млн євро з метою підтримки експортних операцій з Україною протягом наступних п'яти років.

Про це повідомили у четвер у федеральному міністерстві фінансів Австрії, передає кореспондент Укрінформу.

"Росія атакує Україну вже понад два роки, що робить будь-який бізнес з українськими компаніями дуже ризикованим для австрійських експортерів та інвесторів. Тому Міністерство фінансів та Австрійський контрольний банк створили умови для підтримки австрійського експорту в Україну, який інакше було б неможливо реалізувати через особливу ситуацію щодо ризиків", - заявили у відомстві.

Підтримка здійснюватиметься через створений Мінфіном Австрії спеціальний "український" фонд в OeKB для покриття ризиків експортних операцій з країною, де триває війна.

"Він має на меті надати 500 млн євро протягом наступних 5 років для покриття операцій в Україні. Залучення коштів від міжнародних фінансових інституцій може збільшити обсяг фінансування до 1 мільярда євро. Приблизно 100 млн євро на рік призначені для нового бізнесу. Це також відкриє можливості для австрійських експортерів у відновленні України", - заявили в Міністерстві фінансів Австрії.

Було зазначено, що у рамках існуючої та перевіреної процедури сприяння експорту, відомство вже сприяє експортним операціям на загальну суму 3-5 млн євро в Україні з терміном платежу до 3 років через розрахунковий офіс OeKB. Новий механізм дозволить ширшу диверсифікацію ризиків при інвестиціях в державний сектор України на основі державних гарантій.

"Це дозволить нам здійснювати інвестиції, які є життєво важливими для України. До них відносяться постачання питної води та тепла, забезпечення та відновлення транспортного сектору з дорогами, мостами та залізничною інфраструктурою, а також операції з постачання та інвестиції, такі як спільні майстерні для автобусів, трамваїв та поїздів", - заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк спільно з партнерами працюють над запуском механізму страхування воєнних ризиків; регулятор планує до червня завершити підготовку законопроєкту, який регулюватиме цей механізм, та сподівається, що він запрацює вже в цьому році.
Ключові теги: Австрія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,4305
  0,1466
 0,37
EUR
 1
 42,8452
  0,0049
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4404  0,06 0,15 39,9880  0,06 0,16
EUR 42,6900  0,08 0,19 43,4772  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4900  0,12 0,30 39,5100  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес