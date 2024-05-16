Австрія створила спецфонд у €500 мільйонів для підтримки експортерів в Україну

Міністерство фінансів Австрії відкрило спеціальний кредитний фонд в Австрійському контрольному банку (OeKB) на загальну суму 500 млн євро з метою підтримки експортних операцій з Україною протягом наступних п'яти років.

Про це повідомили у четвер у федеральному міністерстві фінансів Австрії, передає кореспондент Укрінформу.

"Росія атакує Україну вже понад два роки, що робить будь-який бізнес з українськими компаніями дуже ризикованим для австрійських експортерів та інвесторів. Тому Міністерство фінансів та Австрійський контрольний банк створили умови для підтримки австрійського експорту в Україну, який інакше було б неможливо реалізувати через особливу ситуацію щодо ризиків", - заявили у відомстві.

Підтримка здійснюватиметься через створений Мінфіном Австрії спеціальний "український" фонд в OeKB для покриття ризиків експортних операцій з країною, де триває війна.

"Він має на меті надати 500 млн євро протягом наступних 5 років для покриття операцій в Україні. Залучення коштів від міжнародних фінансових інституцій може збільшити обсяг фінансування до 1 мільярда євро. Приблизно 100 млн євро на рік призначені для нового бізнесу. Це також відкриє можливості для австрійських експортерів у відновленні України", - заявили в Міністерстві фінансів Австрії.

Було зазначено, що у рамках існуючої та перевіреної процедури сприяння експорту, відомство вже сприяє експортним операціям на загальну суму 3-5 млн євро в Україні з терміном платежу до 3 років через розрахунковий офіс OeKB. Новий механізм дозволить ширшу диверсифікацію ризиків при інвестиціях в державний сектор України на основі державних гарантій.

"Це дозволить нам здійснювати інвестиції, які є життєво важливими для України. До них відносяться постачання питної води та тепла, забезпечення та відновлення транспортного сектору з дорогами, мостами та залізничною інфраструктурою, а також операції з постачання та інвестиції, такі як спільні майстерні для автобусів, трамваїв та поїздів", - заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк спільно з партнерами працюють над запуском механізму страхування воєнних ризиків; регулятор планує до червня завершити підготовку законопроєкту, який регулюватиме цей механізм, та сподівається, що він запрацює вже в цьому році.