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Товарообіг України за чотири місяці сягнув $35,3 мільярда - Держмитслужба
13:57 16.05.2024 |
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомила Державна митна служба України.
"Протягом січня-квітня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $21,9 млрд, а експортували - на суму $13,4 млрд", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що оподаткований імпорт становив $19,0 млрд або 87% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-квітні 2024 року склало 0,50 дол/кг, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - $4,2 млрд, Польща - $2,3 млрд і Німеччина - $1,8 млрд.
Експортували з України найбільше до Польщі - на $1,3 млрд, Китаю - на $1,2 млрд, Іспанії - на $1,1 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2024 року товарів 65% становили такі категорії товарів: машини, устаткування та транспорт - $7,4 млрд, продукція хімічної промисловості - $4,2 млрд, паливно-енергетичні - $2,7 млрд
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - $8,6 млрд, метали та вироби з них - $1,4 млрд та мінеральні продукти - $1,2 млрд.
За 4 місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 111,7 млн грн.
Як повідомлялося, товарообіг України за 2023 рік становив 99,4 млрд дол. США. За січень-квітень 2023 року український товарообіг становив $33,7 млрд.
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