У рейтингу вартості оренди житла в Україні новий лідер

Львівська область стала новим лідером у рейтингу вартості оренди житла в Україні. Про це свідчать дані Держстату.

У квітні 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 6880 грн на місяць, що на 4,2% більше, ніж на початку року.

За даними Держстату, Львівська область знову очолила рейтинг з середньою вартістю оренди 11 914 грн. Вона випередила Закарпатську область, де оренда коштує 11 772 грн і яка утримувала перше місце з початку 2023 року.

Третє місце посіла Рівненська область, де орендна плата зросла на 35,4% з початку року і досягла 9744 грн.

У Києві оренда подорожчала на 3% - до 8989 грн, і столиця посідає четверте місце у рейтингу.

Найдорожча оренда спостерігається у західних областях України, тоді як найнижчі ціни - у південних та східних регіонах: Херсонській (2831 грн), Сумській (3453 грн) та Миколаївській (3485 грн).



