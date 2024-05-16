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У рейтингу вартості оренди житла в Україні новий лідер
11:59 16.05.2024 |
Львівська область стала новим лідером у рейтингу вартості оренди житла в Україні. Про це свідчать дані Держстату.
У квітні 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 6880 грн на місяць, що на 4,2% більше, ніж на початку року.
За даними Держстату, Львівська область знову очолила рейтинг з середньою вартістю оренди 11 914 грн. Вона випередила Закарпатську область, де оренда коштує 11 772 грн і яка утримувала перше місце з початку 2023 року.
Третє місце посіла Рівненська область, де орендна плата зросла на 35,4% з початку року і досягла 9744 грн.
У Києві оренда подорожчала на 3% - до 8989 грн, і столиця посідає четверте місце у рейтингу.
Найдорожча оренда спостерігається у західних областях України, тоді як найнижчі ціни - у південних та східних регіонах: Херсонській (2831 грн), Сумській (3453 грн) та Миколаївській (3485 грн).
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